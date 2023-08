Kaya vuelve a estallar contra Ender: “Sólo piensas en maldades”

Ender se ha presentado en la mansión Argun en plena noche con la excusa de visitar a su hijo Erim. Lo que ella no esperaba encontrarse era una cena familiar a la que habían asistido Kaya y su hermana. Para variar, Şahika no ha desaprovechado la ocasión para lanzarle alguna que otra indirecta a su enemiga

En el momento en el que Ender abandona la mesa, Kaya va detrás y de ella y le da la enhorabuena por haber conseguido lo que tanto tiempo llevaba deseando: Yildiz se había ido de la mansión Argun.

“No has cambiado nada. Sigues siendo la misma”, le reprocha Kaya. Ender no entiende qué es lo que está tratando de decirle y él decide desahogarse: “Cuando me dijiste que necesitabas tiempo pensabas en esto, ¿verdad? “

Ender le había dicho a Kaya que no estaba preparada para tener una relación con él y el directivo está convencido de que el motivo es que quiere reconquistar a Halit. ¡Pero ella niega que eso sea cierto!

“¿Y por qué no le dices todo esto a tu hermana?”, le recrimina Ender. Ella intenta hacerle ver que Şahika no es ningún ‘angelito’ y que lo que pretende es seducir a Halit. ¿Estará en lo cierto? ¿Conseguirán arreglar sus diferencias y volver a ser lo que eran Ender y Kaya?