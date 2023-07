Ender le pide a Kaya tiempo para aclararse: “Ahora toda mi atención está en Erim”

Ender y Kaya se dejaron llevar por sus sentimientos justo la noche anterior al disparo de Erim. Ella estaba dispuesta a dar un cambio en su vida después de lo ocurrido, pero el accidente de su hijo le hizo centrar en él su atención.

Por suerte, todo se ha quedado en un gran susto y ahora que Erim se encuentra mejor, Ender y Kaya han decidido mantener la conversación que tenían pendiente. “Esa noche fue muy especial para mí”, le confiesa ella.

Ender no sabe qué habría pasado si Erim no hubiese tenido ese accidente, pero ahora cree que toda su atención tiene que estar en su hijo y eso es algo que Kaya entiende perfectamente y no cree que tenga que afectar a su relación.

“Dame algo de tiempo. Tengo que serenarme y necesito pensar”, le pide ella. Ender no cree que pueda volver a la empresa hasta que Erim se recupere y ahora que quiere vivir con ella será más complicado que se vean. ¿Podrán iniciar una relación después de que todo esto pase?