Kaya visita a Halit para darle ánimos y tenderle una mano: “Eres una persona fuerte”

Halit está pasando por los peores días de su vida. Desde que lo perdió todo, sus amigos le han dado de lado y sólo ha encontrado apoyo en sus hijos, en Yildiz y en Sitki. Ahora busca desesperadamente trabajo, pero por ahora ninguna puerta se le ha abierto.

Mientras continúa haciendo llamadas en busca de empleo, Halit recibe una visita inesperada en casa de Sitki: ¡La de Kaya! A pesar de que últimamente han estado distanciados y enfrentados, al abogado le preocupa cómo esté el empresario.

“Vengo a ver si necesitabais algo tú o las chicas”, le explica Kaya. Halit le agradece su ayuda, pero le dice que no necesita nada, se conforma con que su hijo se vaya a vivir con Ender y con él para que no le falte de nada. El abogado le recalca que quiere a Erim como si fuese hijo suyo y le asegura que no debe preocuparse.

“Soy consciente de que estás pasando por un mal momento, pero eres una persona fuerte”, intenta animar Kaya a Halit. Además, le recalca que, cuando trabajaron juntos hace muchos años, él fue su inspiración.

Halit está realmente sorprendido con las palabras de Kaya y le confiesa que se ha dado cuenta, gracias a la situación en la que se encuentra, que quienes decían ser sus amigos en realidad no lo son. ¿Volverán a estrechar su relación después de esto?