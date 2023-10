Kaya no puede más y explota contra Şahika: "Vete de mi vida, la hermana que tenía, ha muerto"

Tras mucho buscarlo, Kaya ha dado con la caja fuerte que contiene el video de Yiğit intentando matar a Ender. El abogado sigue sin entender el motivo por el cual su hermana se comportar de esa manera y, por ello, han tenido un fuerte encontronazo en el Holding Argun.

Şahika se ha dado cuenta de que Kaya está más distante con ella de lo habitual y la ex prometida de Halit no tarda en echarle la culpa de todo a Ender. Sin embargo, el padre de Yiğit tiene un as guardado bajo la manga. “Te quiero fuera de mi vida”, espeta el abogado mientras le muestra a su hermana el dispositivo que contiene el video.

Kaya estalla... ¡no puede creer que haya estado amenazando a su propio sobrino! Aunque Şahika afirma que guarda el video para proteger a Yiğit, Kaya no se deja engañar: conoce muy bien cuales son los verdaderos propósitos de su hermana.

“¿Cuándo te has vuelto tan mala persona?”, cuestiona el abogado muy afectado. Su hermana intenta excusarse de todas las formas posibles, pero Kaya ya ha tomado una decisión con respecto a su futuro... ¡quiere que Şahika desaparezca de su vida!

La joven Ekinci le confiesa a su hermano que, en la caja fuerte, junto al dispositivo que contiene el video, había una carta póstuma de su madre... ¡quería que se cuidasen el uno al otro! Sin embargo, el abogado, a punto de llorar, afirma que su madre estaría muy decepcionada si viera en lo que se ha convertido.

“La hermana que tenía ha muerto”, espeta Kaya lleno de rabia. Şahika intenta detenerle antes de que abandone el despacho; sin embargo, el abogado – de muy malas maneras – se la quita de encima. “Eres una farsa”, dice el hombre como colofón. ¿Podrá perdonar Kaya a su hermana? ¿Se vengará Şahika de su sobrino y Ender?