Kaya, furioso con Şahika por haberle ocultado que tenía un hijo: “No quiero verte en una temporada”

Şahika acude a casa de Kaya para hablar con él sobre lo ocurrido. La hermana del abogado que, aunque tuviese todo planeado intenta ir de víctima, le reprocha al padre de Yiğit que no quisiese verla la noche interior y, después, toma asiento.

Mientras Şahika intenta explicarle a su hermano por qué no le comunicó la noticia antes, ella interpela todo el rato a su sobrino para que Kaya la perdone. El padre de Yiğit , extrañado, le pregunta a su hijo el motivo por el cual le pidió ayuda a la prometida de Halit. Şahika y su sobrino cuentan cómo se conocieron y como acabaron desarrollando una relación cercana; sin embargo, ¡esa historia no parece convencer a Kaya!

“Lo sospechabas y no me dijiste nada” espeta el abogado muy enfadado. Y, no solo eso, él no puede evitar estallar por la manera en la que se enteró de su paternidad y, además, Şahika afirma que la forma de dar la noticia fue una forma de venganza en contra de Yildiz y Ender.

“No quiero verte en una temporada” afirma Kaya. Y aunque Şahika se intenta disculpar por sus actos, el abogado no da su brazo a torcer. ¿Se reconciliarán los hermanos en algún momento?