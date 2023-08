Şahika comienza a sospechar que Kaya pueda ser el padre de Yiğit: “¿Y si es mi sobrino?”

Şahika decidió comparar las muestras de ADN de Ender y Yiğit para asegurarse de que son madre e hijo. No podía basar su plan de venganza en suposiciones, aunque tan sólo ha tenido que esperar dos días para confirmar que lo que el joven le decía era cierto. ¡El resultado ha sido el esperado!

La hermana de Kaya ha citado al joven para darle la buena noticia: “Enhorabuena. Eres hijo de Ender”. Al ver los resultados, Yiğit propone demandarla, pero la venganza que Şahika tiene en mente es mucho más dolorosa, aunque antes quiere saber quién es su padre.

Yiğit tiene claro quién es: Halit Argun. “Estaba casado cuando empezó con Ender. Se quedaría embarazada y se libraría de mí”, argumenta. La hermana de Kaya le dice que puede que tenga razón, pero tendrán que investigarlo.

Cuando el joven se va, Şahika llama al hombre misterioso al que mantiene al corriente de todo lo que está haciendo en Estambul y le confiesa que ya ha confirmado que Ender es la madre de Yiğit. También le recalca que está convencida que Halit no es su padre: las fechas no encajan y Ender no habría dejado escapar esa oportunidad para casarse con él.

En plena conversación, Şahika recuerda que su hermano tuvo una relación duradera con Ender en el pasado y llega a la conclusión de que podría ser su padre. “Lo tengo que averiguar”, se dice a sí misma. ¿Le contará a su hermano que Yiğit es su hijo cuando compruebe que así es?