Hira, fuera de sí, monta un escándalo a Alihan: “Me has utilizado para intentar olvidarla”

Hira ha descubierto que las alianzas que encontró en la habitación de Alihan no era para comprometerse con ella sino con Zeynep. La piloto ha descubierto que tuvieron recientemente una relación y que él incluso llegó a plantearse pedirle matrimonio. ¡Se ha enfadado mucho al descubrirlo! Hira se ha sentido humillada por parte de su amiga Zeynep y también por Alihan.

Por ello, ha llegado hecha una furia a la oficina... ¡Y se ha enfrentado a Alihan! "¿Cuando ibas a decirme que querías casarte con Zeynep?", ha sido lo primero que le espetado al verle. La piloto estaba visiblemente alterada, se sentía muy engañada. Cuando Alihan se ha enterado que Zeynep le ha revelado la verdad, no ha tenido otra salida que decirle todo. El empresario le ha pedido que se calme y le ha pedido disculpas, pero ha matizado: "No puedes registrar mis pertenencias".

El joven no quería hacer daño a Hira, pero ha sido un daño colateral de su relación con Zeynep, y es plenamente consciente: "Los dos me dais asco, pagaréis por lo que me habéis hecho". Hira ha amenazado con no dejar que nadie se ría de ella... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a vengar de Alihan y Zeynep?