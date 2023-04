Zeynep se sincera con Hira sobre Alihan y ella estalla: “¿Por qué sigue guardando los anillos que te iba a regalar?”

Hira encontró unas alianzas en casa de Alihan y se emocionó al pensar que eran para ella. Se lo contó a su amiga Zeynep y ella se quedó fastidiada, aunque disimuló, al ver cómo Alihan había decidido comprometerse tan rápido con la piloto.

Pero Hira ha descubierto que los anillos del empresario tenían grabada una fecha anterior a la que se habían conocido… ¡Entendió que no eran para ella! Por eso, ha decidido desahogarse con Zeynep.

“He hecho castillos en el aire con mi cabeza de chorlito”, se lamenta Hira. Le cuenta a su amiga que las alianzas tenían inscritas una fecha: el 14 de mayo de ese mismo año. ¡Sólo dos días antes de que Alihan decidiese romper su relación con Zeynep!

Después de atacar cabos, la joven Yilmaz, decide sincerarse con Hira: “Creo que ese anillo era para mí”. ¡La piloto no puede creerse que su amiga le haya estado ocultando que ella y Alihan estuvieron saliendo”.

“Te has estado burlando de mí”, le reprocha Hira. Zeynep le asegura que quería contárselo, pero que no encontraba el momento. Además, le asegura que no tiene ninguna intención de volver a salir con él y que para ella esa historia está enterrada.

“¿Por qué sigue guardando los anillos que te pensaba regalar?”, le pregunta Hira con rabia. ¡La piloto no quiere seguir hablando con Zeynep y le dice que se equivocó con ella! ¿Qué pasará cuando Alihan se entere de esta conversación?