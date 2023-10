El helicóptero de Halit se avería y... ¡Şahika está detrás de todo!

Şahika y Halit han cogido el helicóptero del señor Argun para acudir a una de las fábricas que pertenecen al Holding. El padre de Halit Can tiene mucha prisa... ¡le ha prometido a Yildiz que irá al acto en el que la nombran presidenta! Sin embargo, cuando es la hora de volver, le comentan que el helicóptero está averiado.

Halit se pone muy nervioso, le han asegurado que no podrán volver hasta el día siguiente; sin embargo, él - que no piensa incumplir su promesa – afirma que regresarán a Estambul en coche. Algo que no le hace demasiada gracia a Şahika.

Después se nos muestra como la hermana de Kaya está detrás de todo. Ella ha hablado con el piloto para que engañe Halit diciéndole que el helicóptero está averiado. Şahika sonríe victoriosa ante su hazaña y le envía un mensaje de texto a alguien: “Adelante”. ¿Qué está planeando?