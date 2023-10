Ender y Şahika empiezan a trabajar juntas: “Haremos que rompan Halit y Yildiz”

Şahika ha irrumpido en la cena familiar para, supuestamente, disculparse públicamente con Ender. Sin embargo, los planes de la hermana de Kaya eran otros muy distintos: quería quedarse a solas con su cuñada y preguntarle si aceptaba a aliarse con ella.

La esposa de Kaya le afirma su enemiga que ya sabe la respuesta... ¡no tiene otra opción! Pero Şahika, que quiere ver como Ender se somete ante ella, le insiste en que diga unas palabras que confirmen su colaboración. “¿Qué narices quieres que haga?”, espeta la madre de Yiğit, consciente de que su cuñada tiene la sartén por el mango.

“Haremos que rompan Halit y Yildiz”, le comunica la exprometida de Halit a su nueva colaboradora. Ender no puede evitar emitir una risa sarcástica, ¿cómo van a conseguirlo? Şahika no tarda en comentarle su plan: ¡emparejarán a Leyla con Halit y harán que el señor Argun tenga celos de Nadir!

“Si no lo haces, solo podrás ver a tu hijo los días de visita”, espeta la hermana de Kaya, por lo que Ender no tiene más remedio que aceptar. No obstante, la madre de Erim advierte a su enemiga... ¡no le gusta el tono con el que le está hablando! ¿Saldrán sus planes como desean?