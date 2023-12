Halit le agradece a Yildiz que sea su mayor apoyo: “Jamás olvidaré lo buena que estás siendo conmigo”

Yildiz se ha convertido en el mayor apoyo de Halit tras quedarse arruinado. Mientras todos sus amigos y demás allegados le han dado la espalda, ella ha seguido a su lado y le ha ayudado en todo lo que ha podido.

Incluso, después de lo mal que se portó Halit con ella, ya que le fue infiel con Leyla. ¡Y le dieron igual los sentimientos de la joven!

Ahora, ella está tratando de ayudarle en todo lo posible y sobre todo, animar a Halit para que no se hunda. Él valora mucho el papel de su exmujer, ve la bondad que hay en ella.

"Todos me da la espalda, pero tú me estás apoyando, gracias", le ha dicho emocionado el ex empresario. Halit le ha agradecido el rato que ha pasado con sus hijos y todos juntos. ¡Todo ha sido por ella!

Además, le ha pedido perdón por todo lo que le hizo en el pasado. Ella le ha asegurado que ya le ha perdonado. ¿Habrá en algún momento capacidad de reconciliación para el ex matrimonio?