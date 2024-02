Feride estalla al descubrir que Çağatay y Hasan Ali han cenado juntos, ¿intentará separarlos?

Çağatay y Hasan Alihan hecho las paces gracias a Yildiz. Asuman y su hija organizaron una cena en su casa para que los dos acercasen posturas y el resultado ha sido un éxito. Aunque el joven no ha olvidado todo lo que le ha hecho su padre, está dispuesto a recuperar la relación con él.

Padre e hijo han ido a cenar para celebrar la reconciliación y Hasan Ali ha recalcado que si esa velada es posible es gracias a Yildiz. “Es una chica agradable, hermosa, femenina y una madre excelente”, le dice el empresario a su hijo dejándole caer que la joven Yilmaz haría muy buena pareja con él.

Durante la cena, una mujer los reconoce y llama a Feride de inmediato. “Los acabo de ver cenando juntos. Me alegro mucho. No me habías dicho que Çağatay había hecho las paces con su padre”, le dice a la exmujer de Hasan Ali.

Feride cuelga el teléfono sin entender lo que está pasando y acusa a su exmarido de haber conseguido engañar a su hijo. “No podía tener un problema peor”, se lamenta ella. ¿intentará separarlos ahora que sabe que se han reconciliado?