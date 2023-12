Ender pregunta a Halit por qué se deja pisotear por Şahika: “¿Cuánto tiempo vas a dejar que te trate de este modo?”

Halit ha aceptado ser el ayudante de Şahika para controlar todos sus movimientos y poder dejarla pronto fuera de juego en la empresa. Nadie sabe que ha recuperado todo su fortuna y quiere aprovecharse de ello.

Por lo pronto, aunque nadie parece sospechar del golpe de suerte que ha tenido Halit, a todo el mundo le sorprende que el empresario haya accedido a servir a su mayor enemiga. ¡Aunque las situaciones límites sacan el lado más desconocido de la gente!

Şahika manda llamar a Halit a su despacho y Ender presencia las constantes humillaciones de su jefa hacia su exmarido… ¡y no da crédito ante esta situación! A pesar de que han tenido sus más y sus menos en el pasado, la mujer de Kaya no le desea a Halit verse en esa situación.

“¿Qué estás haciendo?”, le pregunta Ender a su exmarido cuando ambos abandonan el despacho de Şahika. Halit se justifica diciendo que necesita trabajar y que no tenía otra opción, pero Ender sigue sin entenderlo.

“¿No me digas que te has aliado con Şahika y que os traéis algo entre manos?”, pregunta la mujer de Kaya tratando de buscar una explicación. ¿Qué pasará cuándo descubra que su instinto no le falla y que Halit ha recuperado toda su fortuna?