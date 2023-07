Ender le pide a Halit que deje que Erim viva con ella: “Intenta ser prudente”

Tras haber estado al borde la muerte por el disparo del padre de Yildiz, Erim se recupera, favorablemente, en el hospital. Kaya le ha donado sangre y los médicos han conseguido estabilizarlo.

Sus padres por fin respiran aliviados, aunque el joven les ha confesado que no quiere volver a la mansión Argun. Allí tiene miedo y, a pesar de que Mustafá ya está en la cárcel, cree que nadie puede garantizarle su seguridad.

Al escuchar la petición de su hijo, Ender y Halit han salido de la habitación para hablar a solas de qué deben hacer. “¿Qué imaginabas? ¿Qué volvería a casa como si nada?”, le comenta la hermana de Caner a su exmarido asegurándole que no le sorprende la decisión de su hijo.

“Si hubiera estado viviendo conmigo, esto no hubiera pasado”, recalca Ender. Halit no entiende qué es lo que pretende decirle su exmujer y ella le deja claro que quiere que viva con ella. El empresario no piensa distanciarse de su hijo, pero Ender le dice que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Tratarán de tener más contacto a partir de ahora por el bien de Erim?