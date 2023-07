Erim se niega rotundamente a volver a la mansión Argun: “No me siento seguro en esa casa”

Erim se ha debatido entre la vida y la muerte después de que Mustafá le pegase un tiro. El padre de Yildiz quería vengarse de Halit por no darle más dinero, pero el ha salido perjudicado en su conflicto a sido el menor de los Argun.

Por suerte, y gracias a que Kaya le donó sangre, el joven evoluciona favorablemente y parece que todo se ha quedado en un gran susto. ¡La familia Argun ya pueden respirar tranquila por el estado de Erim!

“Ese hombre quería matarte delante de nuestra casa”, le recalca el joven a su padre después de que éste le contase lo ocurrido. Halit intenta explicarle que no hay peligro y que Mustafá está detenido, pero el joven no termina de estar tranquilo.

“Todo está controlado. Lo que pasó fue mala suerte”, intenta hacerle entender Ender. Pero Erim no está de acuerdo con sus padres y cree que el peligro sigue estando presente. ¡Nadie puede garantizarle que se sienta seguro!

“Yo no quiero volver a casa”, le cuenta Erim decidido a su padre. En la mansión Argun ya no se siente seguro y no cree que sea el mejor lugar para recuperarse. ¿Vivirá con su madre a partir de ahora? ¿Cómo se lo tomará Halit?