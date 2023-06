Alihan le cuenta toda la verdad a Zeynep y le promete que terminará con Ender: “Arreglaré lo del divorcio y vendré a buscarte”

Alihan está decidido a enmendar todos sus errores, y el primero es divorciarse de Ender para poder volver junto a Zeynep. Le queda una de las misiones más duras, conseguir el perdón de la joven y dejar atrás todo el daño del pasado.

Él se ha colado en su casa para pedirle disculpas, quiere volver a estar con ella... ¡Se siente desgraciado! Y quiere explicarle por qué ha hecho todo lo que ha hecho a Yilmaz. Pero parece que la joven no está por la labor de escucharle, y le echa de allí.

A los minutos, Zeynep se siente mal y quiere escuchar sus razones: él le cuenta toda la verdad sobre Halit y el amante de su madre. Al terminar, le confiesa que solo lo sabía Hakan, ya que estaba al tanto de

sus ataques de pánico.

Zeynep le reprocha que no se lo haya contado: “Si me lo hubieras contado, habría estado a tu lado y te hubiera apoyado”. Pero el tiempo ya no puede volver atrás. Alihan está deseando volver a estar con la persona a la que quiere, sin embargo, ella ya había perdido la esperanza con él.

“Nunca volveré a hacerte daño”, le ha prometido el empresario. Alihan pretende divorciarse de Ender y volver a por Zeynep, quiere volver como sea con ella. La joven que en un primer momento se siente reacia a lo que él le confiesa, se calma y le dice: “Arregla eso y luego ya veremos”.

Alihan le revela que le ha echado mucho de menos este tiempo, y le pide que le espere: “Mañana vendré a buscarte y nos iremos juntos”. ¿Conseguirán ser felices de una vez por todas Zeynep y Alihan?