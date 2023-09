Ender interrumpe la cena de Leyla y Kaya con la excusa de ver a su hijo

Leyla y Kaya han dado un paso más en su relación y el abogado ha querido invitarla a su casa a cenar para presentarle a su hijo. En mitad de la velada, Ender ha llamado al joven y al enterarse de que Leyla estaba allí… ¡ha ido corriendo!

La hermana de Caner ha entrado en casa de su exnovio con la excusa de querer ver a su hijo. “Por lo que veo, no has seguido el consejo que te he dado”, le deja caer a Leyla al ver que sigue adelante con su relación con Kaya.

El abogado le pide a Ender que no monte una escena, pero ella no puede evitar recriminarle a Leyla que su marido estuviese a punto de matar a Kaya y a su hijo. El abogado saca la cara por su novia y le pide a la hermana de Caner que pare.

Para intentar calmar las aguas, Yiğit le pregunta a su madre que es lo que quiere darle y ella le entrega… ¡las llaves de un coche! A Kaya no le hace ninguna gracia que le haya regalado algo tan caro sin consultarle y el joven no parece dispuesto a aceptarlo. ¿Conseguirán Ender y Kaya ganarse el cariño de Yiğit?