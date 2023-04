Ender descubre que Yildiz no está embarazada… ¿Conseguirá desenmascararla?

El inesperado embarazo de Yildiz ha trastocado por completo los planes de Ender de volver con Halit, por eso ha decidido… ¡Provocarle un aborto a la joven! Le ha pedido a Aysel, su persona de confianza dentro de la mansión Argun, que le echase unas pastillas a Yildiz en una bebida que fuese a tomar… ¡Y eso hizo!

Sin embargo, minutos después de llevarle el zumo que le había preparado a la mujer de Halit, la empleada se arrepintió y… ¡Tiro el vaso al suelo antes de que lo bebiese! Cuando llamó a Ender, en lugar de contarle lo que había pasado, decidió decirle que el plan se había llevado a cabo con éxito.

Ya han pasado varias horas desde que Yildiz supuestamente se tomó las pastillas y la joven no ha mostrado ningún síntoma de encontrarse mal. ¡Ender no entiende nada! ¿Cómo es posible que no le hayan hecho efecto?

“Le hemos dado tres de una vez. O el bebé es Superman o no está embarazada”, supone Caner. ¡Bingo! Las palabras de su hermano hacen que Ender llegue a una conclusión que no se había imaginado… ¡La joven no está esperando ningún bebé!

“Yildiz compró a alguien en la clínica. Estoy completamente segura de que lo hizo”, asegura Ender. ¡La hermana de Caner está decidida a conseguir los análisis de la joven para demostrar que su embarazo es una falsa! ¿Lo conseguirá?