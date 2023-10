Ender descubre que Yildiz se la ha jugado… ¡y jura vengarse de ella!

Nadir obligó a Yildiz a robarle a Halit la fotografía con la que lo estaba chantajeando. Si no lo hacía… ¡mataría a su marido! Para que el empresario no sospechase que ella era la ladrona, lo único que se le ocurrió a la joven Yilmaz fue tenderle una trampa a Ender para que ésta fuese a la mansión y así se convirtiese en la principal sospechosa del robo.

Cuando Halit se enteró de que su exmujer había estado en su casa, fue a verla para jurarle que le haría pagar lo que le había hecho. ¡Pero Ender no entendía nada de lo que lo estaba diciendo! A pesar de que aseguró no saber nada de ninguna foto, Halit no le creyó.

Después de hablar con Nadir y de analizar la situación, Ender ha llegado a la conclusión de que… ¡Yildiz la ha traicionado! “Ella me llamó por teléfono, me dijo que veía a Erim muy triste y que debía ir. Quería que fuera para tener a alguien a quien culpar”, analiza ella.

Como está del lado de Nadir, a Ender y a Caner les cuadra que Yildiz haya pensado en ella como posible culpable. A la madre de Erim le da igual que Halit piense mal de ella, ya está acostumbrada. ¡Lo que le molesta es que la joven Yilmaz la haya tomado por tonta!

Muy ofendida por lo ocurrido, Ender jura que las cosas no se van a quedar así: “No pienso quedarme callada después de lo que me han hecho”. ¿Qué tendrá en mente para vengarse? ¿Reconocerá Yildiz que ha actuado mal?