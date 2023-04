Ender consigue poner celoso a Halit y él… ¡se ofrece buscarle una nueva casa!

Después de descubrir que le había ocultado que Kemal era su exmarido, Halit decidió pedirle el divorcio a Yildiz. Sin embargo, para no perjudicar a su reputación, le dijo que permanecerían juntos en la mansión dos meses más y después se separarían.

A pesar de haber delatado a Yildiz, Kemal decidió proteger a Ender y no le contó al empresario que ella sabía perfectamente quién era. Gracias a eso, la hermana de Caner sigue manteniendo la confianza de Halit y ha decidido invitarlo a cenar.

“Después de ver a la mujer vulgar con la que estás, creo que me has echado de menos”, insinúa Ender. Pero Halit no quiere perder el tiempo en hablar de Yildiz y ella aprovecha para contarle que no podrán seguir viéndose en ese lugar.

Ender le cuenta a su exmarido que se va a mudar y a él no hace ninguna gracia que lo haga sin consultárselo. “Voy a trabajar con Ardam Bilir y voy a llevar la publicidad de una de sus constructoras”, le explica ella.

Halit no está dispuesto a aceptar que la madre de su hijo viva en una de las casas de su peor enemigo y le asegura que… ¡Le buscará una nueva casa a ella y a Caner! ¿Tendrá pensado volver con ella ahora que ya da por muerto su matrimonio con Yildiz?