Ender comienza a sospechar lo que planea Şahika: “Hay algo detrás de todo esto”

A Ender le ha llegado a sus oídos que Mert y Şahika tienen una relación. Al parecer, en la empresa se ha extendido el rumor de que el marido de Zehra está engañando a su mujer con la socia del Holding y, para colmo, ni siquiera trata bien a su amante.

Ender le comenta a su hermano Caner lo que ha escuchado. “Yasemin me ha dicho que no se habla de otra cosa. Şahika ha roto con él, pero él no lo ha aceptado”, le dice intentando encontrarle sentido a esta historia.

“Estoy segura de que hay algo detrás de esto”, comenta Ender. Ella está convencida de que Şahika no dejaría que la gente se enterase de algo que ella querría mantener oculto, así que cree que se esta inventando esta historia por algo. ¡Y no va desencaminada!

Şahika ha extendido este rumor para provocar la salida de Mert de la empresa. EL marido de Zehra es un estorbo para ella y no lo quiere a su lado. ¿Se saldrá con la suya o le parará Ender los pies?