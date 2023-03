Alihan no se lo puede creer… ¡Cem anuncia que se marcha con Zeynep!

Para evitar que entre Cem y Zeynep surgiese algo, a Alihan se le ocurrió enviar a su socio de vuelta a Estados Unidos. El hermano de Lal le había confesado que la joven Yilmaz le gustaba y Alihan no podía permitir que empezase a salir con su exnovia. ¡Él la seguía queriendo!

Lo que no se esperaba el empresario es que Cem… ¡Le propusiese a Zeynep que se marchase con él! La hermana de Yildiz se lo pensó muy bien y al final decidió irse también. ¡Así se alejaría de Alihan y podría olvidarse de él!

En la fiesta de despedida que ha organizado Lal, Cem aprovecha su discurso para anunciar que no se marchará solo: “A Atlanta me acompañará mi ayudante Zeynep”. ¡Alihan no puede creerse lo que acaba de escuchar! Mira a la joven desconcertado y descompuesto esperando alguna reacción en ella. ¡Pero Zeynep lo ignora! ¡Alihan está en shock!

Acto seguido, Alihan se acerca a Cem. “No me habías dicho que te llevabas a Zeynep”, le dice. Su socio le responde que ha sido una grata sorpresa que la joven aceptase su oferta y tiene claro que no va a desaprovechar el tiempo con ella: “Así nos conoceremos mejor los dos mientras estamos tan lejos”.

Alihan abandona la fiesta con una excusa con su amigo Hakan. ¡Necesita digerir la noticia! ¿Intentará hablar con Zeynep para evitar que se vaya? ¿Le confesará de una vez por todas sus verdaderos sentimientos?