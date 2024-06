La confesión de Doğan enloquece a Çağatay y complica el divorcio: "Quiero casarme con Yildiz"

En este nuevo encuentro, Yildiz ha reiterado que no tiene ninguna relación con Doğan y que nunca le ha sido infiel a su marido, al contrario de Çağatay, que fue descubierto con su amante en la casa secreta.

Harta de sus difamaciones, Yildiz le ha reprochado a Çağatay su actitud y, segura de sí misma, ha pedido a Doğan que entre y diga la verdad.

La situación, ya de por sí tensa, ha dado un giro completamente inesperado con las palabras del padre de Kumru: "Hago esto porque quiero que Yildiz se divorcie cuanto antes, porque mi intención es casarme con ella".

Esto ha caído como una bomba en la sala y, perdiendo las formas, Çağatay se ha levantado para agredir a Doğan, incapaz de creer lo que acababa de escuchar.

Yildiz, sorprendida y ajena a los planes de Doğan, le ha echado en cara su actitud: "Me has puesto en una situación muy complicada". Ella no estaba al tanto de las intenciones de Doğan y se ha visto atrapada en un problema aún peor.

A solas, Doğan ha confesado que ha adoptado esta postura por el bien de su hija. Si Çağatay cree que él está detrás de su mujer, no querrá divorciarse, intentando así mantener una situación que, en su opinión, sería más beneficiosa para todos, especialmente para Kumru.