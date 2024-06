“Ahora te toca sufrir a ti“: Kumru consigue manipular a Çağatay para romper su matrimonio con Yildiz

Çağatay ha pedido a Kumru que vaya a su mansión para pedirle algo muy importante: necesita ayuda. Su objetivo es conseguir pruebas que pueda presentar en el juicio para demostrar que Yildiz y Doğan tienen una relación, todo con el fin de obtener la custodia compartida de Halit Can.

Al escuchar este cambio de actitud en Çağatay, Kumru no ha podido evitar burlarse de él. "¿Qué ha pasado? ¿Ya no estás enamorado de tu esposa como antes?" le ha preguntado, recordando la conversación en la que Çağatay le dijo que no la quería y solo deseaba salvar su matrimonio.

La respuesta de Kumru no ha hecho más que avivar el fuego. Ella no ha dudado en asegurar que su padre y Yildiz son amantes, destacando la ironía de la situación: "No te importé cuando decías que amabas a tu esposa", le ha reprochado.

Çağatay, sintiendo su parte de culpa en la situación, se ha disculpado ante Kumru. Sin embargo, ella se ha marchado sin mirar atrás, diciendo que entre ellos ya no hay futuro. Esto forma parte de la estrategia de la modelo, quien espera que Çağatay, sintiéndose perdido sin ella, se esfuerce por recuperarla. ¿Lo conseguirá?