Çağatay deja a todos boquiabiertos con su regalo sorpresa para Halit Can en su segundo cumpleaños

Yildiz y Çağatay han celebrado el segundo cumpleaños del pequeño Halit Can con una fiesta muy especial, rodeados de amigos y familiares.

El pequeño ha recibido muchos regalos, pero el de Çağatay ha dejado a todos boquiabiertos. Tras un emotivo discurso cargado de palabras de amor hacia su familia, el marido de Yildiz ha compartido que ha iniciado los trámites para adoptar legalmente a Halit Can, convirtiéndose legalmente en su padre.

Para Çağatay, los lazos biológicos no importan, ya que Halit Can siempre será parte de su familia. Su declaración ha conmovido profundamente a cada invitado, quienes no han podido contener la alegría y admiración por ambos.

Sin embargo, entre la multitud, Kumru no ha recibido con agrado la noticia. A la amante de Çağatay no le ha hecho ni pizca de gracia este gesto hacia el hijo de Yildiz. ¿Afectará esto su relación?"