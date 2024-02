A Çağatay se le cae la baba con Halit Can, ¿estará pensando en formar una familia con Yilidz?

Çağatay y Yildiz están viviendo uno de sus mejores momentos. Los dos se han dejado llevar por sus sentimientos a pesar de que ninguna de sus madres está muy de acuerdo con esta relación. ¡No les importa lo que opinen los demás!

Una de las cosas que más le ha sorprendido a Yildiz de Çağatay es lo bien que ha encajado con Halit Can. Aunque al hijo de Feride nunca le han gustado los niños, parece que el bebé de Yildiz ha sido una excepción y, cuando están juntos, no se separa de él.

Mientras la nueva pareja toma algo en una cafetería y Çağatay sostiene en brazos al pequeño Halit Can, un hombre se dirige a él y le dice: “Sé nota que es un buen padre”. Justo en ese momento, Yildiz intenta corregirlo, pero su novio la corta y le da a entender que no le importa que piensen que Halit Can es hijo suyo.

A Yildiz se le cae la baba viendo lo bien que han encajado Çağatay y Halit Can. ¡Hasta parece que quiere más a su bebé que a ella! ¿Se animará el hijo de Hasan Ali a formar una familia con Yildiz, su bebé y futuros niños?