Asuman se reconcilia con Zeynep antes de marcharse a Bursa… ¿Volverá a Estambul?

Asuman intentó disculparse con Zeynep por haberle ocultado la verdad sobre su padre durante años, pero ella no quiso escucharla. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo y para calmar su decepción hacia su madre.

Yildiz por su parte, y aunque también estaba muy dolida con Asuman, decidió perdonarla y la acompañó a la estación de autobuses para que se volviera a Bursa. ¡Halit no la quería cerca de su vida! Pero la adivina se arrepintió en el último momento y se bajó del vehículo para hablar con su otra hija.

Cuando Zeynep vuelve a casa con Alihan en plena noche, se encuentra a su madre llorando en la entrada. “No podía irme sin verte. Sé que he hecho cosas mal, pero vosotras sois mi vida”, le dices Asuman arrepentida.

A Zeynep, las palabras de su madre le tocan el corazón y no puede evitar decirle que la quiere, aunque eso no quita que siga enfadada por lo que ha hecho. “Necesito tiempo para asimilarlo y no hacerte daño con mis palabras”, le dice la joven.

Sin embargo, cuando ve que su madre se derrumba, Zeynep le da un abrazo y se rompe con ella. Ahora, la joven y Alihan la llevarán a la estación para que se vuelva a Bursa… ¿Regresará a Estambul pronto?