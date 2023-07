Elif sentencia la relación de Zeynep y Alihan: “Eso que llamas amor terminará en dos días”

Alihan, que se ha dado cuenta de las malas intenciones de Elif, ha decidido quedar con ella para romper cualquier vínculo... ¡no va a permitir que arruinen nadie se interponga entre Zeynep y él!

Después de una tensa conversación en la que Elif le confiesa que se esperaba tener algo con él, Alihan se dispone a despedirse de su amiga de la universidad para siempre. Sin embargo, ella le detiene cogiéndole de la mano y justo en ese momento... ¡aparece Zeynep!

La joven Yilmaz no entiende nada de lo que está pasando, su marido no le ha avisado de que iba a quedar con Elif y al llegar... ¡se encuentra esa escena! La hija de Asuman, llena de rabia, le espeta a Elif todo lo que no se ha atrevido a decirle antes. La amiga de Alihan, resentida, le grita: “¡no sois compatibles!”.

Zeynep, que no puede contener las lágrimas, abandona el establecimiento y su marido la sigue para consolarla. Sin embargo, la hermana de Yildiz no quiere escuchar a Alihan y cuando él intenta detenerla chilla: “¡suéltame!”. Tras una tensa conversación, la joven Yilmaz coge un taxi y deja a Alihan atrás... ¿por qué todos creen que ella no está a la altura? ¿podrán superar la crisis?