Alihan miente a Zeynep… ¡Le oculta su plan de venganza hacia Halit!

Alihan acaba de enterarse de un secreto que le ha roto en mil pedazos. Halit, su socio y amigo, era el hombre que rompió su familia. ¡Él era el amante de su madre y por el que tanto sufrió su padre! Además, luego se casó con su hermana Zerrin… ¡Estuvo con su madre y con su hermana!

Al joven le está costando mucho digerir semejante noticia, y tiene mucha rabia dentro, si por él fuera terminaría con Halit… Pero ha decidido iniciar un plan para vengarse: quiere acercarse mucho a él, para después terminar con él. ¿Lo conseguirá?

Sin embargo, como Halit está casado con Yildiz, la hermana de Zeynep, no quiere todo repercuta a su novia, ni que ella le pare los pies, por eso decide mentirle. Alihan le cuenta que lo que le sucedió tiene que ver con Halit… ¡Pero no le dice nada de su familia! No está preparado para contarle la verdad aún.

En lugar de eso, le cuenta que discutieron en una reunión por un tema de negocios. El joven le dice a su novia: “Puede que me lleve un tiempo calmarme con él, tendrás que ser paciente unos días”. Pero Zeynep no está convencida y le vuelve a preguntar: “¿Seguro que no pasa nada más?” Alihan le dice que no. ¡El joven ha mentido a su novia!

Aun así, le pide que por favor no le deje, ya que necesita su apoyo. Zeynep parece quedarse tranquila con la explicación… ¿Qué pasará cuando descubra que todo es mentira?