Alihan descubre que Zeynep tiene un nuevo trabajo… ¿Qué hará?

Cuando Alihan se enteró de que Zeynep había vuelto, le pidió a Hakan que investigase cuáles eran las intenciones de la joven tras su vuelta. Además, él mismo fue hasta la puerta de su casa para comprobar, sin que nadie lo viese, que allí estaba.

El empresario se había arrepentido de haberla dejado marcharse sin confesarle sus verdaderos sentimientos… ¡Incluso estaba dispuesto a coger un vuelvo a Atlanta para soltarle todo lo que no le había dicho!

Hakan tiene buenas noticias para Alihan… ¡Sabe que Zeynep tiene un nuevo trabajo! “Ha empezado hoy”, le confirma a su amigo. A Alihan parece gustarle la noticia y afirma que pueden empezar a hacer planes… ¿A qué se refiere?

Por su parte, Zeynep no ha empezado con muy buen pie con su nuevo jefe, quién le recrimina que le hayan enviado flores o que haya cogido llamadas personajes durante sus horas laborales. A la joven Yilmaz no le queda más remedio que aceptar su jefe le dice, aunque abandona el despacho murmurando: “Parece que me los hacen en serie”. ¿Se reencontrará con Alihan?