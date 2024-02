Şahika le pide una nueva oportunidad a Hasan Ali, pero él la rechaza: “No la quiero en mi equipo”

Hasan Ali decidió relegar a Şahika de las funciones más importantes de la empresa después de que Haluk, su mano derecha, le confesase que su jefa le había obligado a mentir para difamar a Mert y que lo echasen de la empresa.

Aunque todo el mundo le ha dado la espalda, Şahika ha seguido yendo a la empresa porque es accionista. Si no fuera por eso, Hasan Ali ya la habría puesto de patitas en la calle. La hermana de Kaya no se rinde y piensa hacer todo lo posible para recuperar el poder que tenía en el Holding y para ello ha intentado hablar de nuevo con Hasan Ali.

“El castigo al que me está sometiendo es excesivo. La persona con la que trabajaba me tendió una trampa y se fue”, le explica Şahika a Hasan Ali. El empresario le reitera los motivos por los que le ha retirado su poder de la empresa y le deja caer que sus palabras, para él, ya no valen nada.

Al ver que, a pesar de sus explicaciones, Şahika sigue insistiendo en que le dé otra oportunidad, Hasan Ali se pone serio: “¿Le parece mi cara la de alguien que quiere a alguien tan voluble como usted en su equipo?”

La cara de Şahika cambia por completo cuando, sumado a todo lo que le ha dicho, Hasan Ali le nombra a Yildiz y le dice que debería tomarla como ejemplo. ¡No entiende a qué viene esa comparación! ¿Qué hará ahora Şahika?