En el próximo capítulo de Pecado Original: Yildiz, dispuesta a todo por recuperar a Halit Can

Tras despertar después de haber estado cinco años en coma, lo más doloroso para Yildiz es darse cuenta de que ha perdido este tiempo sin su hijo, que es lo más importante en su vida.

La última vez que lo tuvo entre sus brazos, solo tenía un año y medio, y ahora es un niño que cree que Cansu es su madre y Çağatay su padre.

Sin la custodia de su hijo y sin los medios necesarios, Yildiz se aferra a la última esperanza para ablandar el corazón de Çağatay y que le devuelva a su hijo. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil, ya que Cansu no está dispuesta a aceptarlo y hará todo lo posible para mantener a Halit Can a su lado.