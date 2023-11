Avance del próximo capítulo de Pecado Original: Leyla consigue que Halit se compadezca de ella… ¿formalizarán su relación?

Como Halit se había distanciado de ella, Leyla decidió inventarse que se había quedado embarazada para captar su atención, aunque su verdadero objetivo era hacerle creer que había abortado para que el empresario se sintiese culpable.

En el próximo capítulo veremos la visita de Halit a Leyla después de recibir la noticia de su aborto. Él seguirá impactado y ella aprovechará para hacerle la víctima y recriminarle que no se haya puesto en su lugar con el embarazo.

Leyla le echará en cara a Halit que no haya hablado con ella durante el proceso del divorcio y le dejará claro que no quiere ser la segunda opción. El empresario no podrá evitar sentirse culpable y tratará de animarla. ¿Se darán una oportunidad como pareja? ¿Le pedirá que viva con él en la mansión Argun? ¿O, por el contrario, descubrirá su mentira?