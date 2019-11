ESTE JUEVES A LAS 22:45 HORAS EN ANTENA 3

Tras concienciarse de que debe someterse a quimioterapia para luchar contra el cáncer, el doctor Goodwin empieza a recibir este tratamiento, a la vez que sigue dirigiendo el hospital New Amsterdam. No obstante, buscará que una persona de su confianza le ayuda como subdirectora. ¿Será la doctora Bloom o la doctora Sharpe? No te pierdas este jueves dos nuevos capítulos, a las 22:45 horas en Antena 3.