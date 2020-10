Así se dobla 'Mujer' del turco al español: "Miras a Bahar a los ojos y ella te va dando todo"

'Mujer' ha conseguido arrasar en España tras convertirse en un gran fenómeno internacional. Son muchas las claves que explican este éxito: sus tramas de superación, sacrificio y amor, sus actores, su intriga y su forma de traspasar la pantalla para conquistar a los espectadores. Y hay una razón más de que esta serie enganche en cada capítulo que se emite en Antena 3: su brillante doblaje.

Nos colamos en el estudio donde 'Mujer' logra 'hablar' en español. Aquí es donde se produce esa magia que hace que Bahar, Sirin, Sarp y Arif, entre otros, se expresen en nuestro idioma y no les escuchemos en su turco original. Y estos cuatro actores y actrices de doblaje son los que nos explican cómo consiguen que esas emociones lleguen intactas a los espectadores.

Cholo Moratalla: "Hay que echarle muchas horas de trabajo"

Cholo Moratalla es el director de doblaje de 'Mujer' y también quien pone la voz a Arif. Y confirma que "hay que echarle muchas horas de trabajo" para ajustar los diálogos en turco al español. Esta adaptación, especialmente en los primeros capítulos, es la principal dificultad que encuentra en este reto.

Pilar Martín: "Miras a Bahar a los ojos y ella te va dando todo"

Su trabajo como director es, en gran parte, facilitar después el del resto de dobladores. Pilar Martín reconoce que, al no entender el turco, no podría seguir las frases. Pero añade que, gracias a ese trabajo previo que hace Cholo, poner la voz a Bahar "no es díficil". "Miras a Bahar a los ojos y ella te va dando todo", comenta.

Pilar tiene la gran responsabilidad de interpretar en español a la protagonista. Y Danai Jiménez, a su hermanastra y gran rival. Ella es la voz española de Sirin. "Al principio me chocaba mucho", afirma, aunque tras tantos capítulos ya está acostumbrada.

"Nosotros tenemos esa cualidad de de chasquear los dedos y estar metidos en la película" o, en este caso, en la serie. Esto lo dice Juan Amador, que dobla a Sarp.

Dentro del estudio, comprobamos lo diferente que suena 'Mujer' en turco, lo difícil que parece doblar esta serie y lo fácil que consiguen hacerlo estos actores y actrices. Ellos nos han contado muchos más secretos de su trabajo, parte fundamental que explica el éxito de esta novela turca en España.

¡Descúbrelo todo en el vídeo!