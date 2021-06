Duro revés en 'Mi hija': Demir deberá tomar una drástica decisión para salvar la vida de Öykü

Öykü vuelve a sufrir un duro rebrote de su enfermedad neurológica: Niemann-Pick.

La pequeña ingresa urgentemente en el hospital y el doctor descubre que la evolución de la enfermedad no está evolucionando cómo habían imaginado. El médico le da una terrible noticia a Demir y Candan, para salvar la vida de Öykü tan solo les queda una opción. : "Un trasplante de médula osea, de lo contrario me temo que a Öykü no le quedará mucho más tiempo"

¿Qué decisión tomará Demir para salvar la vida de su hija?, ¿tendrá Candan que volver a pedir ayudar a Murat?,

Este domingo a las 22 horas, nuevo capítulo de 'Mi hija' en Antena 3.