'Mi hija': Así se fraguó la exitosa historia de Öykü

Basada en el drama coreano titulado ‘Oh My Geum Bi’, la compañía Med Yapım y el exitoso productor Fatih Aksoy sabían que con ’Kızım’ tenían entre manos una buena historia, universal, con un argumento de calado internacional. 'Mi hija' ya ha viajado a numerosos países y con títulos de lo más variopintos, sobre todo en Latinoamérica: ‘¿Y tú quién eres?’ (Chile, Argentina, Uruguay), ‘No me olvides’ (Ecuador, Honduras), ‘Mi hija’ (Panamá), ‘Mi niña linda’ (México), ‘Todo por mi hija’ (Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú), etc.

Los actores de 'Mi hija' tras las cámaras | antena3.com

Dos protagonistas con fama en Turquía y proyección internacional

La serie, por su corte familiar, se emitiría en Turquía en el prime time de los viernes de TV8. Elegido el tono, que se movería entre el drama y la comedia amable, productora y cadena se pusieron como objetivo que los dos protagonistas tenían que ser un reclamo para la audiencia turca e incluso a nivel internacional, con vistas a ventas mundiales.

Es una historia universal, por lo que siempre sentí que obtendría una respuesta de todos los países

Y dicho y hecho: los intérpretes elegidos serían Buğra Gülsoy, un respetado actor, director, escritor -y arquitecto-, que se hizo muy conocido por varios éxitos en televisión y cine, entre ellos, ‘Fatmagül’; y Beren Gökyıldız, la mayor estrella infantil que existe en Turquía y cuyas series siempre triunfan fuera de dichas fronteras. Tras enternecer como Turna en ‘Madre’, Beren ahora sería Öykü, la nueva pequeña protagonista que cautivaría a la audiencia con la lucha contra su enfermedad -Niemann-Pick- y la ilusión por crear al fin una feliz familia con Demir y Candan.

Como pasaría con ‘Madre’, la historia solo se podía contar en una temporada (2018–2019). Los padres de Beren Gökyıldız (Öykü) suelen acordar series que se rueden en tan solo un año y finalicen tras esos meses, puesto que la educación y asistencia a la escuela de la estrella infantil es fundamental.

El equipo técnico tenía que ser cercano, una pequeña familia que trabajara con know how, al contar con menores de edad en los rodajes. Se contaría además con una supervisora y directora acostumbrada a trabajar con niños, como es el caso de Merve Girgin, asentada en la industria de televisión turca por su labor en ‘Mujer’, ‘Madre’ (donde coincidió con la propia Beren Gökyıldız y Serhat Teoman) y que ahora triunfa con la nueva ficción que triunfa en Turquía, ‘Infiel’.

Un rodaje muy familiar en Estambul: años de amistad detrás de las cámaras

Curiosamente, la elección de los actores fue muy sencillo, ya que el núcleo central se conocía e incluso había llegado a compartir proyectos anteriormente. Algunos son amigos personales desde hace años. Viendo las fotos de “detrás de las cámaras” se refleja la diversión y el buen ambiente que se respiraba en el rodaje en las calles de Estambul y en otras localizaciones.

Serhat Teoman, Beren Gökyildiz, Buğra Gülsoy y Elif Verit | antena3.com

Beren Gökyıldız (Öykü) apoya siempre a Buğra Gülsoy (Demir) cuando hace presentaciones de sus novelas escritas y no duda en mantener el contacto personal en vida diaria.

Con Leyla Lydia Tuğutlu (Candan), Buğra había rodado ya en el pasado varias películas. Incluso tras ‘Mi hija’, en la actual temporada televisiva 2020-21, los dos volvieron a coincidir en una ficción de corte histórico y bélica y con mucha acción titulada ‘Uyanıs Büyük Selçuklu’. Por eso, su química iba a ser fácil y evidente en ‘Mi hija’.

Leyla Lydia Tuğutlu y Buğra Gülsoy tras las cámaras de 'Mi hija' | antena3.com Tal y como y como ha contado en entrevistas para medios españoles, Buğra Gülsoy visitó San Sebastián en el verano de 2018 con su mujer y un grupo de actores con los que mantiene contacto desde hace años. En ese grupo estaban su gran amiga Özge Özpirinçci (‘Mujer’) o Selin Şekerci (Asu en ‘Mi hija’), entre otros.

Fuera de cámaras, además, Gülsoy mantiene una amistad de largos años con su “antagonista” en ‘Mi hija’, Serhat Teoman (Cemal). Ahora en 2021 los dos actores, socios en una productora, suelen subir publicaciones en redes sociales cuidando al hijo pequeño de Buğra, y a los que se suma Tugay Mercan, Uğur en la serie. ‘Mi hija’ es una familia dentro y fuera de las cámaras.

Las excelentes audiencias de Antena 3 de ‘Mi hija’ son solo un reflejo del éxito de esta producción televisiva.

¿Por qué triunfa la serie?, Juanra López, desde Vanitatis, recoge que Buğra Gülsoy lo tiene claro: “’Kızım’ es una historia universal, por lo que siempre sentí que obtendría una respuesta de todos los países”.

El despertar del instinto maternal y paternal para sus protagonistas

En la entrevista, Gülsoy no dudaba en explicar cómo la serie cambió su percepción de la vida y de ser padre. “Mi propio hijo nació mientras estábamos rodando ‘Mi hija’. Puedo decir que la serie me dio la oportunidad de entrenarme para la paternidad. Fue una gran oportunidad para mí convertirme en padre en la vida real mientras filmaba una serie orientada a la paternidad. Me hizo más fácil entender las emociones de Demir, mi personaje”, confiesa.

Beren Gökyıldız y Buğra Gülsoy, protagonistas de 'Mi hija' | antena3.com

Algo similar le sucedió a Leyla Lydia Tuğutlu al meterse en la piel de la noble y luchadora Candan. “Creo que ‘Mi hija’ ha creado un cambio en mi relación con los niños y mi perspectiva. Me hizo ver un lado más maternal de mí. También me di cuenta de que los niños pueden verse afectados por las cosas más pequeñas y tales eventos pueden dejar una gran huella en su desarrollo. Como en nuestra historia, en nuestra serie, criar a un niño como padre soltero es una gran responsabilidad y lo único que necesita un niño es un sentimiento de familia”.

Leyla Lydia Tuğutlu es Candan en 'Mi hija' | antena3.com

“Es la historia de un padre que cambia después de encontrar a su hija y de cómo superan juntos cualquier desafío. Es una serie muy conmovedora e igual de divertida”, recalca Buğra Gülsoy en su entrevista a Vanitatis.

‘Mi hija’ llega a su recta final en Antena 3 y la historia de Öykü y Demir sigue enamorando a la audiencia capítulo tras capítulo. Ahora solo queda disfrutar de las últimas

entregas de esta enternecedora historia.

¡Adelántate a su emisión en ATRESplayer PREMIUM!