Beren Gökyildiz, protagonista de ' Mi hija', sorprende en 'La Voz' Turquía interpretando la canción más famosa de Ed Sheeran

Beren Gökyildiz conquistó al público español con tan solo 7 años dando vida a Melek en la serie 'Madre'. Ahora, la joven promesa ha vuelto a la ficción de nuestro país dando vida a la adorable y valiente Öykü en 'Mi hija', serie que arrasa en el prime time de los domingos en Antena 3.

Además de la interpretación, a la actriz que da vida a la pequeña Öykü también le apasiona la música. ¡Gökyildiz es puro talento! y es que hace algunos años, la actriz turca ya se atrevía con el español interpretando el tema 'Despacito', de Luis Fonsi, arrasando en sus redes sociales. ¡Haz click en el siguiente vídeo para descubrirlo!

Pero ese no fue el único momento en el que nuestra carismática protagonista ha demostrado sus dotes de cante. Beren también sorprendió a todos sus seguidores subiéndose al escenario de 'La Voz' en Turquía donde fue parte de un especial de Navidad. La joven interpretó la canción más viral y famosa de Ed Sheeran: Shape of you.

La protagonista de 'Mi hija' enamoró a jueces y espectadores, ¡así lo ha compartido la propia actriz en su canal!