DESTRIPANDO MATADERO - CAPÍTULO 7

Teresa asegura que no se arrepiente "lo más mínimo" de haberse acostado con el portugués: "Vasco piensa que me ha utilizado para fastidiar a mi marido y se equivoca. He sido yo la que le he usado para vengarme de Salvador". Además, cuenta que con su marido "siempre ha sido sota, caballo y rey" y con el portugués... "todavía tengo agujetas". Teresa también habla de la relación entre Almudena y su marido: "Estoy a nada de dejarle de una vez". Para su hija solo tiene buenas palabras y quiere recuperar el tiempo perdido.