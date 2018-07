Apasionada, vital, rebelde e impulsiva, Leire vive sin pensar demasiado en las consecuencias. Desde que puede recordar ha vivido sola con su madre, por lo que la idea de intentar, después de tantos años, formar una familia feliz junto a su padre no le hace ninguna gracia. Tiene muy presente que su padre antepuso su trabajo a la familia aunque, en el fondo, siempre le ha echado de menos.

Irse a vivir a Calenda será algo traumático para ella, ya que ha tenido que dejar en la ciudad todo lo que le importaba: sus amigos, su casa, sus clases de danza. El accidente que sufrirán poco antes de llegar no hará más que empeorar las cosas. Leire está convencida de que han atropellado a un extraño animal, no sospecha que la sucesión de hechos inexplicables no ha hecho más que empezar.

Sin embargo, no todos serán decepciones para Leire. Joel, su vecino, será su gran descubrimiento. Un chico esquivo y escurridizo, con un encanto especial, por el que sentirá una gran atracción. También encontrará en Vera, su compañera de instituto, una amistad sincera además de un apoyo incondicional.

Lucía Guerrero

Lucía Guerrero es una jovencísima actriz pero ya puede presumir de haber participado en cuatro series de televisión: “Águila Roja”, “Doctor Mateo”, “Karabudjan” y “Serie la gira”. Se ha formado como actriz en Estados Unidos, en las aulas de la New York Film Academy.