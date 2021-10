Pepón Nieto pasa por un examen más sufrido que la selectividad o que el carnet de conducir: nuestro 'Paquiz', o esa es la sensación que tiene al enfrentarse a algunas de las preguntas de nuestro cuestionario. "Qué torpe soy, que parece no sólo que no haya hecho la serie sino que no la he visto", bromea.

El actor se enfrenta a este juego lleno de nostalgia sobre la primera etapa de 'Los hombres de Paco'. Eso sí, algunos de los aciertos son, como él reconoce, de "chiripa".

¡Dale al play!