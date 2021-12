Anécdotas y mucha nostalgia: el making of de la escena final de 'Los hombres de Paco'

'Los hombres de Paco' ha llegado al final de su segunda etapa y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho con una traca final llena de acción y nostalgia. La parte más espectacular la ha puesto el Ejército del Aire con un gran despliegue: un helicóptero ha puesto el espectáculo en la última escena y ha dejado con la boca abierta a los propios actores. "Ha sido brutal, no me lo podía ni creer", asegura Hugo Silva.

Acompañamos a los actores en el rodaje de estas escenas y nos colamos tras las cámaras en esta grabación final del último capítulo. "Somos una superproducción", destaca Pepón Nieto, que manda un saludo y un agradecimiento a todos los que han ayudado en esta escena: "Los de Aviación son fantásticos, generosos". Amparo Larrañaga aporta que ha sido "espectacular": "Aquí no se escatima en nada". "Hemos tirado la casa por la ventana", subraya Carlos Santos.

El listón queda muy alto, como ya es habitual en los finales de temporada de 'Los hombres de Paco'. En este making of, descubrimos cómo Paco Tous intenta hacer una curiosa foto a Michelle Jenner con el helicóptero, cómo todos se quedan expectantes y con la boca abierta ante esta maniobra de Ejército del Aire, cómo Pepón capta con el móvil a Povedilla subido a la pala del tractor.

Pero este rodaje no sólo ha sido trepidante, también emotivo. "La intención última es mostrar la esencia de lo que fueron 'los Pacos', y esa era la de 'Amigos para siempre' de todos los policías de entonces y los de ahora", afirma Paco.

