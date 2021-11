El espectacular making of de Mario Casas y su brutal combate en 'Los hombres de Paco'

El regreso de Mario Casas ha tenido todos los ingredientes típicos de 'Los hombres de Paco': humor, intriga, romance... y mucha acción. Paco, Mariano y Povedilla tienen que ir a una cárcel en la que se disputan combates clandestinos y se hacen apuestas; allí tienen que encontrar a un contacto ruso que les pueda dar explicaciones de por qué están espiando a Lucas. Sin embargo, Povedilla no puede finalmente acudir y, en su lugar, aparece Aitor, que tiene que hacer de luchador.

Para preparar ese combate, el actor estuvo hasta cinco horas ensayando la coreografía con los especialistas. Además, él se ofreció a hacer el máximo y el resultado es una escena de gran espectacularidad.

En ella, cuando Aitor llega a la cárcel, contempla cómo son los luchadores: "unos bestias, unos tíos enormes" ante los que cree que sólo aguantaría dos o tres asaltos. La sorpresa llega cuando aparece su oponente: una chica bajita y delgada.

"Es muy divertido", explica Mario, porque al principio su personaje no quiere pelear ante esa rival. Pero Sara le advierte: "No vayas de machito". Y efectivamente: "Acabo peleando con ella y me hace un destrozo", reconoce.

Detrás de las cámaras, nosotros somos testigos de todo: durante el combate se suceden llaves, golpes... "Preparar toda esa coreografía fue muy divertido, y a mí todo el tema físico y de acción me gusta mucho", confiesa Mario Casas.

Y el resultado es vibrante y lleno de adrenalina, además de risas y complicidad entre Mario Casas, Michelle Jenner, Paco Tous y Pepón Nieto. Hemos compartido este rodaje con ellos para que seas espectador de lujo de cómo se grabó.

¡Disfrútalo en el vídeo!