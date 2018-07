Ned Stark: "El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada"

Ned Stark a su mujer al llevarse a su hijo Bran para ejecutar a un deserto de la Guardia de la Noche: "No va a ser un niño siempre. Y el invierno está llegando".



Ned Stark a su hijo Bran: "El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada".



Jon Nieve: "Los bastardos también tenemos honor".



Tyrion Lannister a Jon Nieve: "Permírteme darte un consejo, bastardo. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Cíñetelo como una armadura y nunca podrá ser usado para herirte".



Jon Nieve a Tyrion Lannister: "-¿Qué sabes tú de ser un bastardo? -Todos los enanos somos bastardos a los ojos de sus padres".



Daenerys Targaryen a su hermano Viserys, tras conocer que va a casarse con Khal Drogo: "-Has sido capaz de entregarme sexualmente a Khal Drogo a cambio de volver a nuestro reino con sus 40.000 hombres. -Con tal de volver a nuestro reino con los 40.000 hombres, hermanita, dejaría que lo hiciera contigo Khal Drogo, los 40.000 hombres y sus 40.000 caballos también, si fuera necesario".

Cersei Baratheon a Ned Stark al ser nombrado Mano del Rey: "Cuando se juega al juego de tronos, sólo se puede ganar o morir".



Jaime Lannister a su hermana Cersei: "Las cosas que hago por amor".



En el segundo capítulo conocimos la verdadera pasíon de Arya Stark y su amor incondicional por su hermano Jon Nieve. Cuando éste le regala su primera espada, Arya sentencia: "Sansa puede quedarse con sus agujas de coser. Yo tengo mi propia aguja".



Rob Stark se depide de su hermano Jon antes de alistarse como Guardia de la Noche: "-La próxima vez que te vea irás de negro. -Siempre ha sido mi color".



Ned se despide de su hijo Jon Nieve: "Eres un Stark. Puede que no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre".



Tyrion Lannister se dispone a compartir mesa con sus hermanos Cersei y Jaime: "Cuando tenía 12 años ordeñé mi anguila en una olla de guiso de tortuga. Azoté a la serpiente de un ojo. Pelé mi salchicha. Hice llorar al hombre calvo... en el estofado de tortuga. Creo que mi hermana comió. Al menos, eso espero".