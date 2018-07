Varys a Ned Stark: "Habréis visto días mejores, mi Señor"



Varys: "Cersei no es tonta. Sabe que un lobo domado es más útil para ella que uno muerto"



Ned Stark: "Crecí con soldados. Aprendí a morir hace mucho tiempo"



Maestre Aemon: "El amor es la muerte del deber"



Jorah Mormot: "Esto no es Poniente, donde los hombres honran la sangre. Aquí solo honran la fuerza. Habrá enfrentamientos tras la muerte de Drogo. El vencedor será el nuevo Khal"



Shea a Tyrion: "No vuelvas a hablar jamás de mi madre o de mi padre o te sacaré los ojos de la cabeza"



Tyrion a Shea: "Si muero, llora por mí"



Robb Stark: "Una victoria no nos convierte en conquistadores. ¿Liberamos a mi padre? ¿Rescatamos a mis hermanas de la Reina? ¿Liberamos el Norte de esos que nos quieren postrados sobre nuestras rodillas? Esta guerra está muy lejos de terminar"



Khaleesi: "Nunca he sido nada, pero ahora soy el fuego del dragón"

Ned Stark ante el Septón Supremo y el pueblo de Desembarco del Rey: "Soy Eddard Stark, Señor de Invernalia y Mano del Rey. He venido ante vuestras mercedes para confesarles mi traición, bajo la mirada de los dioses y de los hombres. Traicioné la fe de mi Rey y la confianza de mi amigo Robert. Juré proteger y defender a sus hijos, pero antes de que su sangre se enfriase, conspiré para asesinar a su hijo y traté de apoderarme del Trono. Que le septón Supremo y Baelor el Bendito sean testigos de lo que diré: Joffrey Baratheon es el verdadreo heredero del Trono de Hierro, por la gracia de todos los dioses, señor de los Siete Reinos y Protector del Reino"



Joffrey Baratheon: "Traedme su cabeza"