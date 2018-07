Robb Stark: "Los mataré a todos... A cada uno de ellos. Los mataré a todos"



Joffrey Baratheon a Sansa Stark: "-Míralo. -¿Durante cuánto tiempo debo mirar? -Tanto como me plazca"



Rey Joffrey (a Sansa): "-Te voy a hacer un regalo, después de que reúna a mis ejércitos y mate al traidor de tu hermano te daré su cabeza. -O puede que él me dé la tuya"



Jaime Lannister: "La oscuridad viene a por todos nosotros. ¿Por qué lamentarse por ello?"



Jaime Lannister: "No hay hombres como yo. Soy único"



Twyn Lannister a Tyrion: "-Siempre he pensado que eras un idiota. Quizás estaba equivocado. -Medio equivocado"



Daenerys Targaryen a Khal Drogo: "Sé que estás muy lejos, pero vuelve conmigo, mi sol y estrellas"



Khaleesi a Khal: "Cuando el sol salga por el oeste y se ponga por el este. Entonces regresarás a mí, mi sol y estrellas"



Varys a Meñique: "-Debo de ser uno de los pocos hombres en esta ciudad que no quire ser rey. -Debes de ser uno de los pocos hombres de esta ciudad que no es un hombre"



Arya durante una pelea: "-¡Será mejor que me des esa espada! -¿La quieres? Te la daré. Ya he matado a un chico gordo. Apuesto a que nunca has matado a nadie. Apuesto a que eres un mentiroso. Pero yo no lo soy"



Jeor Mormot a Jon Nieve: "El honor te hizo escapar y el honor te hizo volver"



Khaleessi a su pueblo: "Soy Daenerys de la Tromenta, de la casa Targaryen, de la sangre de la Antigua Valyria. Soy hija del Dragón. Y os prometo que aquellos que os deseen mal, morirán entre gritos"