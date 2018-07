Se acerca el invierno. The winter is coming

'Juego de Tronos' comienza con una secuencia muy potente: los caminantes blancos (Los Otros), seres que habitan el otro lado del muro. Junto a ellos varios cuerpos mutilados. Un fantástico comienzo para un piloto perfecto, en el que se presentan todos los personajes principales y una buena parte de los secundarios.



Tras la escena de Los Otros, uno de los caminantes del Muro informa a Ned Stark, señor de Invernalia, de los sucedido, pero los guardianes del muro tienen prohibido abandonar su puesto y Stark se ve obligado a condenarlo a muerte en presencia de tres de sus hijos: Rob, Bran y Jon Nieve (su hijo bastardo).



De regreso, Catelyn Stark, esposa de Ned, informa de que la Mano del Rey Robert Baratheon ha fallecido. Varios días después la corte real llega a Invernalia y nombra a Ned como nueva mano del reino. El nombramiento no agrada demasiado al propio Ned, que no tiene ambiciones en la corte.



Pero las emociones vencen a Ned Stark, ya que Robert estuvo casado con su hermana Lyanna, que murió a mano de los Targaryen. Además el rey Robert quiere unir los lazos de las dos familias con el matrimonio entre Sansa, hija de Ned, y Joffrey, hijo de Robert.



En la actualidad Robert está casado con Cersei Lannister, que mantiene una relación incestuosa con su hermano mellizo Jaime. Los dos son igual de perversos y es obvio que no le guardan lealtad al rey Robert y mucho menos a los Stark.



Después de presentarnos a los Stark, los Baratheon y los Lannister el capítulo nos lleva hasta la tierra de Pentos, donde habitan los hermanos Targaryen. Viserys vende sin pensárselo dos veces a su hermana Daenerys para que contraiga matrimonio con Khal Drogo, líder de los Dothraki, una de las tribus más salvajes del continente.



El motivo de Viserys para vender a su hermana es crear una alianza con los Dothraki para conquistar el Trono de Hierro, que un día perteneció a su padre. Además sobre los Targaryen sobrevuela la leyenda de que son los únicos capaces de traer de vuelta a los dragones, extinguidos en Poniente.



El piloto de 'Juego de Tronos' presenta con maestría la primera temporada de la serie. Conocemos a grandes rasgos a los personajes y prepara al espectador para una larga lucha por el Trono de Hierro. Es un primer capítulo impecable, con una producción artística de primer nivel y con un guión que te envuelve a cada minuto.



La mejor escena: Sin duda el minuto final cuando Brandon, uno de los hijos menores de Ned, descubre a Cersei y Jaime Lannister en pleno acto sexual. Un cliffhanger muy poderoso que te obliga a ver el segundo capítulo.



La frase: Rey Robert al nombrar a Ned Stark nueva Mano del Rey: "-Quiero nombrarte como la Mano del Reino. -No merezco tal honor. -No estoy tratando de honrarte. Quiero que tú salves mi reino, mientras yo como, bebo y me acuesto con prostitutas".