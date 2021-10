Safiye se enfrenta a la verdad de Naci: "He vuelto por ti, Safiye", en los próximos capítulos de 'Inocentes'

Los próximos capítulos de 'Inocentes' serán decisivos para el futuro de Safiye y Naci. La hermana de Han sigue teniendo sentimientos hacia Naci, a pesar de que los fantasmas de su madre ronden continuamente en su cabeza y le frene a intentarlo.

Por otro lado, Naci está dispuesto a hacer todo lo posible por recuperar a Safiye y todos ese amor que sentían cuando eran adolescentes. Sin embargo, Han no parece estar dispuesto a aceptarlo.

En los próximos capítulos de 'Inocentes', Naci no duda en confesar a Safiye sus verdaderos y más puros sentimientos hacia ella: "No estoy casado, no hay nadie más que tú".

¡No te lo pierdas el lunes y martes a las 22:45 horas en Antena 3!