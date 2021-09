"¿No puedes dejar en paz a Esat, verdad?" Gülben ataca a Esra provocando una tragedia

Los celos no paran de aumentar para Gülben, que ve a Esra como una amenaza en su relación imaginaria con Esat. Por eso, la hermana de Han no duda en presentarse en la cadena de radio, la misma en la que la propia Esra recibió una amenaza en directo si no se quitaba del medio entre ellos dos.

Totalmente descontrolada, Gülben empuja a Esra provocando una tragedia ante los ojos de Esat, Han e Inci. ¿Cómo habrá salido Esra de ese terrible accidente?

No te lo pierdas en los próximos capítulos de 'Inocentes', a las 22:45 horas en Antena 3.