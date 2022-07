Te contamos todo lo que ha pasado en el último capítulo de 'Inocentes': Nunca es tarde para ser feliz

Se acerca el final de esta increíble historia que está a punto de llegar a su fin. Antes de despedirnos paras siempre de Safiye, Han, Gülben y Neriman, vamos a repasar todos los momentazos que hemos vivido antes del capítulo final.

Naci le ha confesado a Safiye que su último cumpleaños ha sido el mejor de su vida después de la fiesta sorpresa que le preparó en la que no faltó ni su hija Tomris. Cuando creía que las sorpresas habían terminado, la joven volvió a sorprenderlo llevándole a la casa del bosque que siempre quisieron tener.

Ahora es él quien quiere sorprender a su mujer. Allí en la casa del bosque, el joven le entrega unos papeles...¡Son los papeles de inscripción para que Safiye continúe con sus estudios!

Aunque al principio la joven se queda muy pensativa porque cree que Naci se avergüenza de ella, se queda pensando en la posibilidad de volver a estudiar. ¿Qué decisión tomará?

Neriman no puede creer que Ege vaya a renunciar a su sueño de estudiar en el extranjero gracias a la beca que le han concedido en el colegio. Por eso, sin pensárselo dos veces le dice a Memduh que hable con su nieto para intentar que cambie de opinión.

Parece que resulta efecto porque Ege le cuenta a Neriman que se irá al extranjero ql año que viene, pero con una condición: que ella le acompañe.

Lo que no se imaginaba es que su novia le fuera a decir que ahora no puede irse porque no puede dejar de lado a su familia. ¿Cambiará de opinión o este será el final de su relación?

Safiye está cansada de que Han siempre huya de la felicidad. Cree que es el momento de que luche por su sueño de ser padre y va a hablar con él para que no renuncie a ello ni a Ceylan de la que sabe que está profundamente enamorado.

El problema es que Han no piensa como ella y cree que no merece amar ni ser amado. Entonces Safiye le encierra en el baño para que reflexione y que se deje de una vez de tonterías. ¿Conseguirá su objetivo?

Han lo ha conseguido. Por fin se ha despedido para siempre de todos estos fantasmas del pasado que una vez le abandonaron y le hicieron tanto daño. Ha cerrado para siempre el cuarto de calderas y ahora quiere centrarse en vivir una nueva vida junto a Ceylan.

Más seguro que nunca de sus sentimientos, va a buscarla para confesarle todos sus sentimientos y vuelve a pedirle que se case con ella. ¿Aceptará su propuesta?

Manolya ha sido una persona fundamental para la recuperación de Safiye y Gülben. Ha sido su mejor apoyo en los momentos más complicados y les ha proporcionaba la calma que tanto necesitaban en sus momentos de más tensión. Gracias a ella han conseguido una cosa muy importante: Perdonarse a ellas mismas.

Las hermanas agradecen a su doctora, que ya se ha convertido en alguien de su familia, todo lo que ha hecho por ellas durante todo este tiempo con un bonito regalo y Gülben le confiesa que ojalá su hija cuando sea mayor pueda también ayudar a todas esas personas inocentes que alguna vez creyeron que era culpables.

